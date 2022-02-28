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Россия обстреляла Харьков «Градами»

В то время, когда Россия и Украина сели за стол переговоров, Россия поддала Харьков массированому удару «Градами». Один из снарядов попал в многоэтажный дом.

Колличество раненых  и убитых на данный момент уточняется.

 

28 февраля, 2022 | Tags: , , | Category: Война, Россия, Украина
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