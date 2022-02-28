СБУ: Ще одна партія окупантів, які потрапили в полон до українських силовиків (відео) Економіка РФ через санкції у другому кварталі впаде на 20% – JPMorgan » Россия обстреляла Харьков «Градами» В то время, когда Россия и Украина сели за стол переговоров, Россия поддала Харьков массированому удару «Градами». Один из снарядов попал в многоэтажный дом. Колличество раненых и убитых на данный момент уточняется.