В то время, когда Россия и Украина сели за стол переговоров, Россия поддала Харьков массированому удару «Градами». Один из снарядов попал в многоэтажный дом.
Колличество раненых и убитых на данный момент уточняется.
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Россия обстреляла Харьков «Градами»
В то время, когда Россия и Украина сели за стол переговоров, Россия поддала Харьков массированому удару «Градами». Один из снарядов попал в многоэтажный дом.
Колличество раненых и убитых на данный момент уточняется.
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