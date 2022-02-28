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Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

«Всё большее число авиакомпаний аннулируют вылеты…Гражданам США следует подумать об отъезде из России через те коммерческие варианты, которые пока остаются доступны», — говорится в сообщении на сайте американской дипмиссии.

Нападение России на Украину, которое Запад считает неспровоцированным, и которое называют крупнейшей атакой на европейское государство со времён Второй мировой войны, повлекло за собой целый ряд жёстких санкций против Москвы, в том числе, со стороны США, ЕС и Великобритании.

27 февраля после встречи глав МИД стран-членов Евросоюза было объявлено, что ЕС с понедельника закроет для российских авиалиний и частных российских бортов своё воздушное пространство. Этому предшествовали отдельные решения ряда стран как в Европе, так и за её пределами об аналогичном запрете для российских самолётов. В отношении части этих государств Москва ввела зеркальные ответные меры.

28 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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