НАТО не планує вводити безпольотну зону над Україною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю для NBC News.

«У нас немає намірів заходити в Україну — ані на землі, ані у повітряному просторі», — зазначив Столтенберг .

За його словами, Росія веде проти України «брутальний конфлікт».

Столтенберг додав, що на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у війну в Європі.

Зазначимо, що безпольотна зона передбачає, що НАТО могло б розгорнути свої сили таким чином, щоб Росія не могла з повітря підтримувати свій наступ на Україну.