 
«  
  »

НАТО не планує вводити безпольотну зону над Україною

Єнс Столтенберг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю для NBC News.

«У нас немає намірів заходити в Україну — ані на землі, ані у повітряному просторі», — зазначив Столтенберг .

За його словами, Росія веде проти України «брутальний конфлікт».

Столтенберг додав, що на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у війну в Європі.

Зазначимо, що безпольотна зона передбачає, що НАТО могло б розгорнути свої сили таким чином, щоб Росія не могла з повітря підтримувати свій наступ на Україну.

28 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  