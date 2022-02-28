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Маріуполь і Волноваха – найгарячіші точки Донеччини, тривають бої

Станом на 9 ранку 28 лютого Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині – за ці міста тривають бої.

Джерело: глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Пряма мова Кириленка: «Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої.

Працюю над наданням зеленого коридору – для завозу до Волновахи гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів».

Деталі: Кириленко також повідомив, що упродовж ночі військові давали відсіч ворогу по всіх напрямках.

28 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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