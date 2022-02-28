Маріуполь і Волноваха – найгарячіші точки Донеччини, тривають бої

Станом на 9 ранку 28 лютого Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині – за ці міста тривають бої.

Джерело: глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Пряма мова Кириленка: «Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої.

Працюю над наданням зеленого коридору – для завозу до Волновахи гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів».

: Кириленко також повідомив, що