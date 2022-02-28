Киев призвал ООН расследовать российские военные преступления в Украине

Украина и поддерживающие ее страны в понедельник призвали ООН расследовать военные преступления, возможно, совершенные Россией в ходе ее действий на украинской территории.

Проект резолюции, внесенный Украиной, будет рассмотрен в четверг. Комиссия из трех независимых экспертов расследует все предполагаемые нарушения международного права, начиная с 2014 года, в Крыму, Донецкой и Луганской областях, а также в других областях Украины после начавшегося на прошлой неделе российского вторжения.

Евгения Филипенко, представляющая Украину в Европейском офисе ООН (Женева), заявила Совету ООН по правам человека, что российские войска стремятся посеять панику среди населения, целенаправленно нанося удары по детским садам, детским домам, больницам и передвижным бригадам медицинской помощи, тем самым совершая действия, могущие быть квалифицированы как военные преступления.

Как заявила агентству Reuters представитель США при Европейском офисе ООН Шеба Крокер, голосование в понедельник показало, что Россия находится в совете в полной изоляции. «Только 4 страны поддержали позицию России, что наглядно демонстрирует единство международного сообщества в осуждении вопиющих действий России», — сказала она.

Российский представитель Геннадий Гатилов заявил, что Москва начала «спецоперации, чтобы остановить трагедию» в Донбассе и что российские силы не ведут огонь по гражданским объектам.

В ответ на российскую агрессию Запад активизирует меры, призванные гарантировать, что Москва понесет ответственность за свои действия. Речь идет, в частности, о закрытии воздушного пространства для российских самолетов и отключении ряда российских банков от финансовой сети SWIFT.

Как констатировал представитель Великобритании лорд Ахмад, Россия становится все более изолированной экономически, политически и дипломатически. «Мы продолжим сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы убедиться, что России снова будет направлен очень четкий сигнал о том, что для российских учреждений, российских банков это (вторжение) дорого обойдется с экономической точки зрения», – подчеркнул британский дипломат.