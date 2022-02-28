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«Кидайте вашу техніку та йдіть. Не вірте командирам і пропагандистам. Просто рятуйте свої життя»: Зеленський звернувся до росіян

Зеленський

Про це він сказав у своєму зверненні.

Володимир Зеленський зауважив, що Європа закрила небо для російських літаків, глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв’язків із російськими компаніями, невідомо, яким буде падіння рубля наприкінці тижня.

«Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Для чого все це вам? Для чого? Російським матерям, російським учителям, російським підприємцям, просто звичайним людям. Для чого? Уже 4,5 тис. російських солдатів убито», — зазначив він.

Володимир Зеленський спитав, для чого росіяни прийшли до України, зокрема з українського Криму: з Ялти, Євпаторії, Судака, Сімферополя. Президент додав, що «це ж не назви військових таборів для танкістів».

«Ще раз: 4,5 тис убитих російських окупантів. Кидайте вашу техніку та йдіть. Не вірте вашим командирам, не вірте вашим пропагандистам. Просто рятуйте ваші життя. Ідіть», — наголосив президент України.

  • Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що учасників бойових дій, які перебувають під вартою, звільнять для участі у війні.
28 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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