«Кидайте вашу техніку та йдіть. Не вірте командирам і пропагандистам. Просто рятуйте свої життя»: Зеленський звернувся до росіян

Про це він сказав у своєму зверненні.

Володимир Зеленський зауважив, що Європа закрила небо для російських літаків, глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв’язків із російськими компаніями, невідомо, яким буде падіння рубля наприкінці тижня.

«Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Для чого все це вам? Для чого? Російським матерям, російським учителям, російським підприємцям, просто звичайним людям. Для чого? Уже 4,5 тис. російських солдатів убито», — зазначив він.

Володимир Зеленський спитав, для чого росіяни прийшли до України, зокрема з українського Криму: з Ялти, Євпаторії, Судака, Сімферополя. Президент додав, що «це ж не назви військових таборів для танкістів».

«Ще раз: 4,5 тис убитих російських окупантів. Кидайте вашу техніку та йдіть. Не вірте вашим командирам, не вірте вашим пропагандистам. Просто рятуйте ваші життя. Ідіть», — наголосив президент України.