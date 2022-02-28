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Голлівудська акторка Дженніфер Еністон підтримала Україну і допомогла біженцям

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон підтримала Україну і допомогла біженцям

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон приєдналася до збору коштів для допомоги українським біженцям.

Так, на своїй сторінці в Instagram акторка опублікувала в сторіс фото з українською матір’ю і дитиною, які сідають в поїзд.

Зірка повідомила, що приєдналася до збору коштів для допомоги українським біженцям, які рятуються від війни після російського вторгнення.“Спасибі … і зроблено”, – написала Еністон, повідомивши, що перерахувала гроші для українських біженців.

Раніше на захист України та проти російської агресії висловилися британський принц Гаррі з дружиною Меган Маркл, світська левиця Кім Кардаш’ян та інші знаменитості.

28 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина, Шоу-бизнес
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