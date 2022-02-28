Европейский союз и еще четыре страны полностью закрыли свое воздушное пространство для России, — Кулеба

В результате вторжения Российской Федерации на территорию Украины и ее военной агрессии против украинского народа 32 государства мира приняли решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов из РФ.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook.

«Россию скинули с неба. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний. Всего 32 страны закрыли небо россиянам«, — написал Кулеба.

Министр добавил, что в скором времени полеты российских самолетов в своем небе должна запретить еще одна, «очень важная для российских богачей», страна.