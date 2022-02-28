Економіка РФ через санкції у другому кварталі впаде на 20% – JPMorgan

Аналітики американскього банку JPMorgan очікують, що економіка РФ впаде на 20% у 2 кварталі і приблизно на 3,5% за перший рік їхньої дії.

Про це пише Reuters.

«Якщо ці нові санкції дійсно будуть дійсно імплементовані, вплив на російську економіку буде серйозним», – сказав Джахангір Азіз з JPMorgan у записці для клієнтів.

Двома стовпами економіки Росії, навіть в умовах сповільнення зростання, збільшення інфляції та високих відсоткових ставок, були «міцність» валютних резервів Центробанку Росії та профіцит поточного рахунку. Тепер їх нема», — додав він.

Очікується, що на кінець року інфляція в Росії становитиме 10% з ризиками, які будуть сильно перекошені до зростання, додали в банку.