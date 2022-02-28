Економіка РФ через санкції у другому кварталі впаде на 20% – JPMorgan

Аналітики американскього банку JPMorgan очікують, що економіка РФ впаде на 20% у 2 кварталі і приблизно на 3,5% за перший рік їхньої дії.
Про це пише Reuters.
«Якщо ці нові санкції дійсно будуть дійсно імплементовані, вплив на російську економіку буде серйозним», – сказав Джахангір Азіз з JPMorgan у записці для клієнтів.
Двома стовпами економіки Росії, навіть в умовах сповільнення зростання, збільшення інфляції та високих відсоткових ставок, були «міцність» валютних резервів Центробанку Росії та профіцит поточного рахунку. Тепер їх нема», — додав він.
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