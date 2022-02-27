Потери РФ на территории Украины по состоянию на 27.02.2022 18.00 Родным погибших российских солдат запретили упоминать о потярях своих близких » Российские окупанты перепутали памятник с техникой ЗСУ Сегодня, 27.02.2022 в городе Буча, под Киевом российские оккупанты открыли стрельбу по памятнику времен Второй Мировой войны — танку. У страха глаза велики. Видимо русские солдатики приняли в темноте памятник за технику ЗСУ. Это не первый курьез войны. Также визывает смех военный автомобиль армии оккупантов, на котором с первого раза не смогли нанести букву «Z». Изначально буква оказалась изображена зеркально. Не долго думая, исполнитель грубо замазал ее краской и рядом нанес правильный вариант.