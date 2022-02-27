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Российские окупанты перепутали памятник с техникой ЗСУ

Сегодня, 27.02.2022 в городе Буча, под Киевом российские оккупанты открыли стрельбу по памятнику времен Второй Мировой войны — танку.

У страха глаза велики. Видимо русские солдатики приняли в темноте памятник за технику ЗСУ.

Это не первый курьез войны. Также визывает смех военный  автомобиль армии оккупантов, на котором с первого раза не смогли нанести букву «Z». Изначально буква оказалась изображена зеркально.  Не долго думая, исполнитель грубо замазал ее краской и рядом нанес правильный вариант.

27 февраля, 2022 | Tags: , | Category: Новости, Россия
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