Російська Федерація мусить оплатити понад 3 млрд доларів за ремонт літака «Мрія»

Як повідомляє УкрОборонПром, російські окупанти поцілили у флагман української авіації — легендарний Ан-225 «Мрія». Станом на ранок 24.02 літак знаходився на ремонтних та регламентних роботах на майданчику ANTONOV Company у Гостомелі.

Один з двигунів, за інформацією директора Авіаліній «Антонова», було знято для проведення ремонту і злетіти саме в цей день літак не зміг, хоча відповідні команди було надано.

Сьогодні стан літака, а також можливість та вартість його відновлення неможливо достовірно оцінити через захоплення російськими окупантами аеропорту та відсутність доступу до літака. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років. Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень.

І, так, ми нашу «Мрію» обов‘язково матимемо! Слава ЗСУ!