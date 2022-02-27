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МИД Британии: если кто-то хочет поддержать военных Украины добровольно, мы не против

Liz Truss

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подчеркнула в интервью Би-би-си, что если кто-то из британцев хочет откликнуться на призыв президента Зеленского приехать воевать добровольно в частном порядке, то эти люди вправе принять такое решение. При этом отправлять на Украину своих солдат для участия в боевых действиях Британия не намерена.

«Украинцы сражаются за свободу и демократию — причем не только своей страны, но и всей Европы, потому что этим вещам угрожает президент Путин», — сказала глава Форин-офиса.

«И если кто-то хочет поддержать эту борьбу, я их в этом поддержу», — добавила Трасс.

 

Ранее в воскресенье Владимир Зеленский у себя в соцсетях призвал людей из других стран, желающих помочь украинцам защищаться от нападения россиян, сделать это на добровольных началах. Он сообщил, что на Украине создают специальное подразделение армии — «Международный легион для территориальной обороны Украины».

«Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности Европы и мира, могут приехать и встать плечом к плечу с украинцами против захватчиков XXI века», — нависал президент Украины.

Международное право позволяет иностранцам добровольно присоединиться к оборонительным силам признанного государства.

Борис Джонсон

Британское правительство подчеркивает, что не планирует отправлять на Украину военных для участия в сражениях, но окажет помощь этой стране.

В субботу премьер-министр Борис Джонсон подтвердил, что Великобритания отправляет на Украину гуманитарную, военную и финансовую помощь.

100 британских солдат отправляются в регион, чтобы помочь соседним странам с потоками беженцев с Украины. Джонсон пообещал, что его правительство, конечно, поможет людям, бегущим от опасности для жизни.

27 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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