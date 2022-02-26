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«Україна не просто вистояла — Україна перемагає». РФ наразі втратила 3500 військовослужбовців, ще 200 здалися в полон, — Офіс президента

Михайло Подоляк

«Потужні бойові дії ідуть в містах ХерсонМиколаївОдеса. Зрозуміло чому — тому що цей напрямок вважається пріоритетним для Російської Федерації.

Вони хотіли там закріпитись, але немає жодного натяку на те, що їм це вдалося», — сказав Подоляк.

У Києві та околицях, як зазначив посадовець, зберігається «контрольована ситуація».

«Ситуація в місті (Києві — ред.) — є окремі роботи ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп — ред.), протия яких активно працюють предстаники Національної поліції і не менш ефективно працюютть представники Територіальної оборони», — продовжив Подоляк.

«На околицях Києва активно працюють Збройні Сили України», — додав Михайло Подоляк.

«Запеклі бої йдуть навколо міста Маріуполь, але жодного шансу на те, що місто Маріуполь перейде на сторону РФ чи буде загарбане представниками збройних сил РФ на сьогоднішній час немає», — заявив Подоляк.

26 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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