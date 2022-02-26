 
 
  »

У Києві тривають бойові дії, мешканців міста закликають бути обережними

Станом на 4:20 26 лютого в Києві відбуваються активні бойові дії, КМДА просить людей бути спокійними й обережними

Про це повідомляє телеґрам-канал КМДА.

Міська влада просить киян не полишати укриттів. Ті, хто вдома, не повинні підходити до вікон або виходити на балкони. Необхідно сховатися в закритому приміщенні , наприклад, у ванні, та прикритися чимось, щоб не поранитися уламками від куль.

Якщо спрацює сирена (сигнал «Повітряна тривога»»), потрібно негайно перейти до найближчого укриття.

Мапа укриттів доступна за посиланням.

26 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  