З 5 ранку Росія запустила «всього понад 160 ракет для авіаударів», заявив журналістам у четвер високопоставлений чиновник з оборони США.

Про це пише американське видання CNN.

Чиновник розповів, що більшість ракет є “балістичними ракетами малої дальності”, але загальна кількість авіаударів включає поєднання ракет як крилатих, так і середньої дальності.

Разом з тим, він наголосив, що наразі Сполучені Штати Америки не бачать перспектив для окупаційних військ пройти глибше у країну чи західніше.

Сполучені Штати продовжують уважно слідкувати за ситуацією довкола України.