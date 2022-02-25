«Обескровить и подорвать амбиции»: Минторг США объяснил, каких товаров коснутся антироссийские санкции

Министерство торговли США отреагировало на военную операцию России на Украине введением строгих мер экспортного контроля, которые значительно ограничат доступ РФ ко многим технологиям и товарам. Как сообщается в заявлении ведомства, санкции коснутся в первую очередь оборонного, аэрокосмического и морского секторов.
Как сказано в заявлении, России отрежут доступ к важным технологическим ресурсам с целью «обескровить» ключевые отрасли ее промышленности, «подорвать амбиции» на мировой арене и отрезать российские вооруженные силы от технологий и продуктов, необходимых стране для «поддержания агрессии».
Санкции коснутся даже тех товаров, которые ранее не подлежали контролю при отправке в Россию, включая полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, оборудование для обеспечения информационной безопасности, лазеры и датчики.
При необходимости и с учетом последующих действий России правительство США в ближайшие дни может принять дополнительные экономические меры, говорится в заявлении.
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