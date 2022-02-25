Лондон вводит блокирующие санкции против ВТБ и «Аэрофлота»

Великобритания вводит блокирующие санкции против ВТБ и «Аэрофлота». Об этом объявил британский премьер-министр Борис Джонсон, пишет The Guardian. По его словам, координированные санкции будут включать отказ от российской нефти и газа.

Как уточняется, Лондон накладывает санкции на работу «Аэрофлота». Так, активы перевозчика в Великобритании подлежат заморозке. Авиакомпании будет запрещено совершать рейсы в Соединенное Королевство.

Также Британия замораживает все активы банка ВТБ и запрещает экспорт высокотехнологичной продукции из РФ. Помимо этого, британские власти вводят ограничения на размер депозита, который могут держать граждане России на своих счетах в Великобритании.

В «черном списке» оказались также ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация»), ОСК («Объединенная судостроительная корпорация»), «Уралвагонзавод» и Ростех.

Под британские санкции попадут, в частности, Кирилл Шамалов и председатель правления банка ВТБ Денис Бортников.

По словам Джонсона, Британия будет «выдавливать Россию из мировой экономики». Кроме того, он не исключает в дальнейшем отключение России от SWIFT.

Тем временем акции ВТБ снижаются более чем на 43%, «Аэрофлота» — более чем на 31%.

Ранее в ЕС заявили, что «решительный ответ Евросоюза» на военную операцию в Донбассе будет определен в ближайшее время на внеочередном заседании Евросовета. Он будет включать «новый, жесткий пакет ограничительных мер, как отраслевых, так и индивидуальных, полностью скоординированных с трансатлантическими партнерами ЕС и единомышленниками».

До этого Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и еще против 27 высокопоставленных лиц и организаций.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам и объявил о специальной военной операции в Донбассе. В своем выступлении он заявил, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».