Россія не зможе зайти глибоко в Україну — Пентагон » CША ввели санкции в отношении Беларуси из-за содействия вторжению в Украину Новые санкции Министерства финансов касаются крупных белорусских банков, предприятий оборонного сектора, ряда высокопоставленных чиновников и бизнесмена, входящего в окружение Лукашенко Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило в четверг о введении санкций в отношении 24 белорусских физических и юридических лиц из-за того, что официальный Минск оказал поддержку и содействовал вторжению Москвы в Украину. В санкционный список OFAC сегодня попали два крупных государственных банка: Белорусский банк развития и реконструкции (Белинвестбанк) и Банк Дабрабыт, одиннадцатое по величине кредитно-финансовое учреждение в Беларуси. Санкции также коснулись компаний «Белинвест-Инжиниринг» и «Белбизнеслизинг», принадлежащих Белинвестбанку. OFAC объявило о санкциях в отношении целого ряда крупных предприятий оборонного сектора. В «черном списке» оказались Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) и его руководители Алексей Рымашевский и Александр Вецианевич; государственное внешнеторговое предприятие «Белспецвнештехника», специализирующееся на экспорте высокотехнологичной продукции и технологий военного назначения; ОАО «КБ Радар-Управляющая компания «Холдинг РЛС» (КБ Радар); ОАО «558 авиаремонтный завод» (558 АРЗ); ПАО «Интеграл», производитель полупроводников для военных нужд; частное унитарное предприятие «Минотор-Сервис», производящее бронетехнику; ООО «Оборонные инициативы»; НПО «ОКБ ТСП», занимающееся выпуском зенитно-ракетных комплексов; а также охранная компания «Синезис», связанная с МВД Беларуси и Александр Шатров, владелец и руководитель компании. Санкции затронули не только оборонные компании, но и ведомства, включая Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь – правительственный орган, который осуществляет надзор за производством белорусской оборонной продукции. В санкционном списке оказались председатель ГВПК Дмитрий Пантус и его заместитель Вячеслав Расалай. Кроме того, США ввели санкции в отношении министра обороны Беларуси Виктора Хренина, госсекретаря Совета безопасности РБ Александра Вольфовича и бизнесмена Александра Зайцева, бывшего члена кабинета министров, владеющего компанией «Сохра», занимающейся оптовой торговлей, добычей золота и продвижением белорусской промышленной продукции в Африке и на Ближнем Востоке. Зайцев входит в окружение президента Александра Лукашенко. «Режим Лукашенко уже пожертвовал своей легитимностью, чтобы подавить демократические устремления белорусского народа, и теперь он ставит под угрозу суверенитет Беларуси, поддерживая дальнейшее вторжение России в Украину, — заявила министр финансов США Джанет Йеллен. — Министерство финансов продолжает минимизировать военные и финансовые возможности Беларуси с помощью целенаправленных санкций. Кроме того, в силу взаимосвязей между двумя странами, действия, предпринятые сегодня Министерством финансов против России, также нанесут серьезный экономический ущерб режиму Лукашенко».