Війська РФ перешли кордон біля Харкова, поблизу Одеси висаджується десант, з Криму почали прорив танки — журналіст

Війська Російської Федерації перейшли кордон у районі Харкова, також біля Одеси висаджується російський десант, з Криму почали йти танки.
Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.
Він також представив хроніку нападу російських військ на об’єкти в Україні:
04.35 напад на п/н впс «В.Писарівка» зі стор. РФ
05:00 з ППр «Чертково» (РФ) обстріл ППр «Мілове»
05:05 впс «Н.Слобода» обстріл ГРАДами з боку РФ
05:05 напад на п/н в ППр «Гоптівка»
05:15 обстріл аеродрому «Краматорськ»
05:20 впс «Веселе», «Вовчанськ», «Дергачі» – артилер. обстріл зі стор. РФ
05:13 обстріл мППр «Грабовське» впс «Краснопілля»
05:23 ППр «Бачівськ» заходить бронетехніка
05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі
05:30 впс «Тополі» обстріл з ГРАДів з боку РФ
05:30 впс «Золочів» міномет. обстріл з боку РФ
05:50 впс «Вовчанськ» обстріл з ГРАДів з боку РФ.
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