Саудовская Аравия заменит российскую нефть Росія атакувала территорію України » Війська РФ перешли кордон біля Харкова, поблизу Одеси висаджується десант, з Криму почали прорив танки — журналіст Війська Російської Федерації перейшли кордон у районі Харкова, також біля Одеси висаджується російський десант, з Криму почали йти танки. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram. Він також представив хроніку нападу російських військ на об’єкти в Україні: 04.35 напад на п/н впс «В.Писарівка» зі стор. РФ

05:00 з ППр «Чертково» (РФ) обстріл ППр «Мілове»

05:05 впс «Н.Слобода» обстріл ГРАДами з боку РФ

05:05 напад на п/н в ППр «Гоптівка»

05:15 обстріл аеродрому «Краматорськ»

05:20 впс «Веселе», «Вовчанськ», «Дергачі» – артилер. обстріл зі стор. РФ

05:13 обстріл мППр «Грабовське» впс «Краснопілля»

05:23 ППр «Бачівськ» заходить бронетехніка

05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі

05:30 впс «Тополі» обстріл з ГРАДів з боку РФ

05:30 впс «Золочів» міномет. обстріл з боку РФ

05:50 впс «Вовчанськ» обстріл з ГРАДів з боку РФ.