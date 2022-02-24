Великобритания немедленно отправит Украине летальное оборонительное оружие и нелетальную помощь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он «потрясен ужасными событиями в Украине» и обсудил ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушений, начав это неспровоцированное нападение на Украину, – написал Джонсон в Твиттере. – Соединенное Королевство и наши союзники дадут решительный ответ».

Британский премьер не стал вдаваться в конкретные детали, но ранее подтвердил, что в Украину будет направлено летальное оборонительное оружие и нелетальная помощь.

Великобритания уже отправила украинским военным противотанковое оружие, чтобы помочь им противостоять угрозе, исходящей от российских войск, сконцентрированных у границы страны.

«Это будет включать летальную помощь в форме оборонительного оружия и нелетальную помощь», – охарактеризовал премьер-министр новый пакет.