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Великобритания немедленно отправит Украине летальное оборонительное оружие и нелетальную помощь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он «потрясен ужасными событиями в Украине» и обсудил ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушений, начав это неспровоцированное нападение на Украину, – написал Джонсон в Твиттере. – Соединенное Королевство и наши союзники дадут решительный ответ».

Британский премьер не стал вдаваться в конкретные детали, но ранее подтвердил, что в Украину будет направлено летальное оборонительное оружие и нелетальная помощь.

Великобритания уже отправила украинским военным противотанковое оружие, чтобы помочь им противостоять угрозе, исходящей от российских войск, сконцентрированных у границы страны.

«Это будет включать летальную помощь в форме оборонительного оружия и нелетальную помощь», – охарактеризовал премьер-министр новый пакет.

24 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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