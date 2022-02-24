Україну атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму, — ДПСУ

Про це повідомляє у Facebook пресслужба ДПСУ.

«Близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей», — йдеться у повідомленні.

Крім того, відбувається атака з території окупованого Росією Криму.

«Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника. В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу», — розповіли в ДПСУ.

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