Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

У голливудской кинодивы родился первенец, сообщает портал TMZ. Сын это или дочка, пока неизвестно. Актриса не раскрывает информацию о ребенке.

Пока известно лишь, что отцом малыша ожидаемо является супруг звезды, 37-летний директор художественной галереи Кук Марони. Они познакомились с Дженнифер Лоуренс в 2018 году, через год сыграли свадьбу, а еще через год, прошлой осенью, появились сообщения о беременности актрисы.

После этой новости Лоуренс больше не снималась и не посещала светские мероприятия, за исключением декабрьской премьеры фильма «Не смотрите наверх».