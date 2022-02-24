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Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

У голливудской кинодивы родился первенец, сообщает портал TMZ. Сын это или дочка, пока неизвестно. Актриса не раскрывает информацию о ребенке.

После этой новости Лоуренс больше не снималась и не посещала светские мероприятия, за исключением декабрьской премьеры фильма «Не смотрите наверх».

24 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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