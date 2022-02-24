ЄС планує ввести нові «найпотужніші» санкції проти Росії

Сьогодні ЄС запровадить проти Росії «найпотужніший пакет санкцій із будь-коли застосованих», оголосила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної прес-конференції з верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики Жозепом Боррелем. Посадовиця назвала пропонований пакет санкцій «масштабним і стратегічним».

«Ми заморозимо російські активи в Європейському Союзі і зупинимо доступ російських банків до європейських фінансових ринків, — додала фон дер Ляєн. — Ми спрямуємо дії проти стратегічних галузей російської економіки, заблокувавши доступ до технологій та ринків, які є ключовими для Росії».

Пропоновані санкції, за заявою посадовиці, значно зашкодять інтересам Кремля і його здатності фінансувати війну.

«Ми не дозволимо президентові Путіну замінити верховенство права правом сили і безжальності. Україна переможе», — додала вона.

Жозеп Боррель заявив підтримку Україні і вказав, що тепер настали «одні з найбільш темних годин для Європи з кінця Другої Світової війни».

Боррель запевнив: «ЄС надасть найпотужнішу відповідь і узгодить найпотужніший пакет санкцій, який було застосовано».

В четвер лідери ЄС проведуть надзвичайний саміт, де планується оголосити про нові санкції.

Раніше, у відповідь на визнання Росією «незалежності» так званих «Л/ДНР» а також рішення про введення «миротворців», США, ЄС, Велика Британія, Канада, Німеччина, Японія та Австралія оголосили про запровадження першого раунду санкцій.