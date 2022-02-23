Звезда «Игры престолов» возвращается в Marvel — у Питера Динклейджа новая роль

Питер Динклейдж, получивший оглушительную славу после сериала «Игра престолов», становится востребованным актером для киновселенной Marvel. Питер намекнул, что его персонаж, кузнец Эйтри, появится в новом «Торе» от Тайки Вайтити.

Динклейдж открыто не признался, что сыграл в фильме про бога грома, но дал очень толстый намек на это.

«Скоро будет еще один фильм о Торе, не так ли? И режиссер у него Тайка Вайтити. Но я вам ничего не говорил, я вам ничего не говорил. Понимаете, если вы умерли в фильме Marvel, это не значит, что это ваш последний фильм Marvel. Такова вселенная, и мы — ее часть», — рассказал актер в интервью Empire.

Во вселенной Marvel Динклейдж сыграл Эйтри — кузнеца и короля гномов. Именно он выковал оружие, которым Мстители обезглавили Таноса.