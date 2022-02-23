В Иране мужчина умер от «радости», когда узнал, что ему отменят смертную казнь

55-летний иранец скончался от сердечного приступа после того, как узнал, что ему больше не грозит смертная казнь за преступление, совершённое им 18 лет назад, сообщила вчера государственная газета Hamshahri.

Газета сообщает, что 55-летний Акбар, родом из южного Ирана, был арестован 18 лет назад по обвинению в умышленном убийстве.

Узнав, что семья жертвы помиловала его и что ему больше не грозит смертная казнь, Акбар перенес сердечный приступ (инфаркт) в результате того, что был «вне себя от радости», и умер, сообщает газета.

Сообщают, перед смертью мужчина был «вне себя от радости», из-за чего и перенёс инфаркт.