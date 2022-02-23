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Трюдо: Канада накладає санкції на депутатів Держдуми РФ та російські банки

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про нові санкції проти Росії через визнання нею так званих «л/днр».

Про це повідомляє телеканал СВС.

«Це подальше вторгнення в суверенну державу, і це абсолютно неприйнятно… Нахабні провокації Росії є загрозою безпеці та миру в усьому світі», — заявив Трюдо.

Санкції передбачають заборону на будь-які фінансові операції із так званими «л/днр».

Також канадцям будуть заборонені операції з суверенним боргом Росії та двома підтримуваними державою російськими банками. Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували «за» щодо визнання ОРДЛО.

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Трюдо заявив, що санкції «діятимуть доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України».

https://newsua.one/news-world/61977.html

23 февраля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина
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