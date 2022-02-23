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Том Холланд завидовал «паучьему» костюму Эндрю Гарфилда: причина смешна

Том Холланд завидовал «паучьему» костюму Эндрю Гарфилда: причина смешна

Ни для кого уже не будет спойлером то, что в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» появятся «паучки» Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Последнему люто завидовал Том Холланд — все дело в костюме.

Гарфилд рассказал, как прошли съемки.

«Когда мы все втроем надели костюмы — было очень весело. Мы были похожи на трех парней, которые тусовались. Но потом начались съемки и, ну вы знаете, нужно ходить в туалет. Том завидовал, потому что в моем костюме были маленькие незаметные молнии, поэтому я мог легко высвободить руки. А Тому приходилось несладко — даже телефоном он пользовался при помощи носа», — признался Гарфилд порталу Variety.

23 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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