США — с Путиным говорить не о чем

США — с Путиным говорить не о чем, после признания сепаратистов Донбасса и официального ввода войск ан территорию Украины.

Саммит президентов США и России возможен только на фоне деэскалации вокруг Украины. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы никогда полностью не закроем дверь для дипломатии. <…> Но успех дипломатии невозможен, пока Россия не сменит курс», — пояснила она.

Псаки добавила, что сейчас в планах Джо Байдена встречи с Владимиром Путиным нет. Переговоры должны были пройти после встречи глав МИД, однако накануне госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированную на 24 февраля встречу с Сергеем Лавровым на фоне ситуации в Донбассе.