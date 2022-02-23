Премьер Австралии: Россия начнет войну против Украины в течение суток

В течение суток российская армия «начнет полномасштабное наступление» на Украину. Так считает премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, его цитирует портал israelinfo.
По словам Моррисона, «вторжение на Украину фактически уже началось». «Они ведут себя как бандиты и хулиганы», — добавил премьер, не уточнив, кого именно имеет в виду, но подчеркнул, что Австралия будет «противостоять России».
По его словам, в самой Украине тоже готовятся к серьезному противостоянию — объявлен призыв резервистов от 18 до 60 лет сроком на год. Также планируется ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины — в приграничных районах может быть назначен комендантский час, также ограничивается продажа оружия и спиртных напитков, возможен запрет массовых мероприятий.
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