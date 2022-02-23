Польща і Литва виступили за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Президенти Литви і Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда підтримали надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі.

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У спільній декларації президентів Литви, Польщі та України йдеться, що голови держав засудили визнання Кремлем квазіутворень на тимчасово окупованих територіях. Зазначено, що РФ свідомо і в односторонньому порядку вийшла з Мінських домовленостей. Тож за подальше погіршення безпекової ситуації на місцях повну відповідальність несе Росія.

Гітанас Науседа та Анджей Дуда підтримують Україну, схвалюючи зусилля нашої держави з розв’язання російсько-української кризи дипломатичним і мирним шляхом.

“Україна заслуговує на нашу найпотужнішу підтримку своїх європейських і євроатлантичних прагнень, що відповідає волевиявленню та вибору українського народу. Литва і Польща підтверджують свою підтримку європейської перспективи України згідно з відповідними спільними деклараціями від 18 березня і 3 травня 2021 року” – йдеться у декларації.

Також президенти наголосили — Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС. Тож Литовська Республіка та Республіка Польща підтримуватимуть нашу країну в досягненні цієї мети. Гітанас Науседа та Анджей Дуда закликали міжнародну спільноту до рішучих і далекосяжних кроків у відповідь на агресію РФ.

Зазначимо, що надання статусу кандидата члена в ЄС наближає Україну до безпосереднього вступу. Процес євроінтеграції передбачає чотири етапи: підписання Угоди про асоціацію, включення в програму розширення ЄС, подання заявки на вступ, отримання статусу кандидата в члени ЄС та вступ. Варто зазначити, що підписана Угода у 2014 році не обіцяє членства в ЄС взагалі, проте отримання статусу кандидата — навпаки.

Також президенти виступають за швидке запровадження потужного пакета санкцій проти РФ, включно з заходами, спрямованими на “Північний потік – 2. Польща та Литва закликають Кремль до деескалації та відведення її збройних сил.