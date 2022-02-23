Окно дипломатии захлопнулось: Глава Госдепа и глава МИД Франции отменили переговоры с Лавровым

Страны Запада решили решили свернуть попытки дипломатии с Россией после того, как президент Владимир Путин признал независимость боевиков ДНР и ЛНР и объявил, что их суверенитет охватывает полностью Донецкую и Луганской области Украины.Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отменили переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, намеченные на 24 и 25 февраля соответственно.

«Поскольку мы видим, что вторжение начинается, а Россия ясно дала понять, что полностью отвергает дипломатию, проводить встречу сейчас не имеет смысла», — заявил Блинкен (его цитирует CNN).

Он добавил, что решение отменить переговоры, которые президент США Джо Байден называл последним шансом на дипломатию, было принято после консультаций с союзниками, и все они его поддержали. Условием для переговоров был отказ России от вторжения, напомнил Блинкен. И оно не выполнено.

Ле Дриан в свою очередь заявил, что последние события показали, что Путин больше не выполняет подписанные Россией международные договоры.

Глава МИД Франции сообщил, что отзывает приглашение Лаврова в Париж, которое озвучил всего день назад.

Россия «нарушает международное законодательство» и «собственные обязательства», заявил Ле Дриан, добавив, что страны ЕС единогласно поддержали пакет новый пакет санкций.