Одна из крупнейших страховых компаний Германии аннулировала контракт по «Северному потоку-2»

Munich re, вторая по активам страховая компания Германии и крупнейший в стране перестраховщик, аннулирует контракт по газопроводу «Северный поток-2».Об этом, как сообщает Bloomberg, объявил в среду главный исполнительный директор Munich re Йоахим Веннинг.

О причинах решения он умолчал, однако отметил, что «клиент», вероятно, не примет разрыв договора.

Во вторник канцлер Германии Олаф сообщил, что Германия останавливает процесс сертификации газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год, стоившего 10 млрд евро, из которых половину вложил «Газпром».

По словам Шольца, он дал поручение министерству экономики отозвать заключение об энергобезопасности, которое ранее было передано национальному газовому регулятору.