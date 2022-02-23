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Одна из крупнейших страховых компаний Германии аннулировала контракт по «Северному потоку-2»

Munich re, вторая по активам страховая компания Германии и крупнейший в стране перестраховщик, аннулирует контракт по газопроводу «Северный поток-2».Об этом, как сообщает Bloomberg, объявил в среду главный исполнительный директор Munich re Йоахим Веннинг.

О причинах решения он умолчал, однако отметил, что «клиент», вероятно, не примет разрыв договора.

Во вторник канцлер Германии Олаф сообщил, что Германия останавливает процесс сертификации газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год, стоившего 10 млрд евро, из которых половину вложил «Газпром».

По словам Шольца, он дал поручение министерству экономики отозвать заключение об энергобезопасности, которое ранее было передано национальному газовому регулятору.

23 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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