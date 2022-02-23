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Netflix экранизирует «Черного самурая» Марка Олдена

Netflix экранизирует "Черного самурая" Марка Олдена

Netflix приобрел права на серию романов Марка Олдена «Черный самурай» в надежде положить начало новой крупной экшн-франшизе. Продюсировавшие недавно вышедший фильм ужасов «Спиритический сеанс» и триллер «Придержи тьму» Джон Шенфельдер и Расселл Экерман разделят обязанности исполнительных продюсеров. На данный момент ведутся поиски сценариста.

Номинированный на премию Эдгара Олден в 1970-х годах написал восемь романов, в которых рассказывалось об американце Роберте Санде, который изучает боевые искусства и становится Черным Самураем. В первом романе — «Черном самурае» — его миссия — месть. Другие книги были написаны в жанре триллера, а участниками событий, происходивших по всему миру, были влиятельные миллионеры, торговцы оружием, сутенеры, колдуны вуду, а также катана из чистого золота и определенный уровень жертв.

Ранее персонаж появлялся на экране во время расцвета поджанра blaxploitation в Голливуде в 1970-х годах. Мастер восточных единоборств и чемпион мира по карате Джим Келли, снявшийся с Брюсом Ли в знаменитом боевике «Выход Дракона», сыграл Роберта Санда в фильме 1977 года «Черный самурай» по мотивам романа.

23 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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