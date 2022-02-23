Marvel выпустит комиксы от автора «Игры престолов»

Marvel планирует выпустить комиксы по первой книге Джорджа Мартина «Дикие карты». В 1987 году она дала старт серии антологий с рассказами автора «Игры престолов», а также Роджера Желязны и Говарда Уолдропа.

По случаю скорого выпуска комиксов Джордж Мартин выразил радость:

«Честь объявить о том, что такой титан индустрии, как Marvel, собирается выпустить эту историю с самого начала в виде комикса, доставляет мне безграничное счастье».

«Дикие карты» рассказывают о другом мире, в котором после Второй мировой войны люди сталкиваются с инопланетным вирусом. Те, кто поражены им, либо гибнут, либо остаются в живых, но мутируют, становясь «джокерами». Также им может повезти, если они превратятся в «тузов». Тогда они наделяются сверхспособностями, которые делают их положительными героями или злодеями.

В создании комиксов примут участие писатель Пол Корнелл и художник Майк Хоторн. Релиз первого выпуска назначен на 1 июня. Кроме того, по «Диким картам» канал Peacock разрабатывает сериал, передает THM.