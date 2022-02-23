Израиль заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Власти Израиля заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Ранее, из-за тесных связей как с Киевом, так и с Москвой, власти Израиля не высказывали четкой позиции по военному и дипломатическому противостоянию между Россией и Украиной.

Обеспокоенность эскалацией ситуации на востоке Украины выразило министерство иностранных дел Израиля – страны, где примерно каждый пятый житель говорит по-русски или по-украински.

В сообщении министерства говорится, что Израиль «надеется, что будет найдено дипломатическое решение, которое приведет к восстановлению спокойствия, и готов оказать помощь, если она потребуется».

При этом, в заявлении израильского МИДа, опубликованном в среду, Россия не упоминается.

Израиль также выразил обеспокоенность по поводу угрозы личной безопасности тысяч израильских граждан, проживающих в Украине, и судьбе большой еврейской общины страны.