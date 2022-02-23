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Генсек ООН назвал Россию — оккупантами

Генсек ООН Антониу Гутерреш отказался считать российских военных, которые могут войти в Донбасс, миротворцами.

Выступая перед журналистами, Гутерреш подчеркнул, что «когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вовсе не миротворцы. Они — оккупанты».

Он также заявил, что решение РФ признать независимость ДНР и ЛНР стало «смертельным ударом по Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности» и «нарушением целостности и суверенитета Украины».

Гутерреш заявил о риске дальнейшей эскалации ситуации в регионе и призвал стороны «вернуться к диалогу и переговорам».

23 февраля, 2022 | Tags: | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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