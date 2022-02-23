Forbes: Российские миллиардеры потеряли за день больше $8 млрд на новостях из Донбасса

Российские миллиардеры в течение дня 21 февраля потеряли в общей сложности $8,339 млрд на фоне обвала российских индексов и котировок российских компаний, связанных с ситуацией в Донбассе, пишет Forbes.ru на основе данных Forbes Real Time.

По оценке издания, «лидерами по потерям» стали крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (его состояние уменьшилось на $946 млн) и совладельцы «Новатэка» Леонид Михельсон ($927 млн) и Геннадий Тимченко ($906 млн). Это произошло за счет того, что котировки «Лукойла» упали с 6610 рублей до 6028 рублей (на минимуме в 14:45 мск), а бумаги «Новатэка» — с 1526 рублей до 1358 рублей (на 15:45 мск) за штуку.

Падение котировок этих компаний связано с тем, что иностранные инвесторы на фоне эскалации ситуации с Украиной продают акции российских предприятий, которые есть в их портфелях.