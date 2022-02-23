ЕС не решился на санкции против Сбера и ВТБ

Евросоюз не решился нанести термоядерный удар по российской банковской системе, заблокировав транзакции крупнейших государственных банков.

Сбер и ВТБ не попали в «черный список» банковских санкций ЕС, которые вводятся в связи с признанием боевиков ДНР и ЛНР, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

По данным агентства, подсанкционными в Евросоюзе станут оборонный Промсвязьбанк, банк «Россия», который с 2014 года находится под американскими санкциями, и ВЭБ — госкорпорация развития, на которую возложены функции финансирование мегапроектов Кремля.

Санкции затронут банки, которые «финансируют военные операции России» в Донбассе, говорится в заявлении Еврокомиссии (где перечень банков не конкретизирован).

Кроме того, ЕС планирует ввести персональные санкции в отношении лиц, «причастных к незаконному решению». По данным дипломатических источников Bloomberg, речь идет примерно о 350 человек, главным образом депутатах ГосДумы, которые ратифицировали соглашения с ЛДНР, позволяющие ввести российские войска.

Помимо этого, санкции будут «нацелены на ограничение доступа российского правительства и государства к капиталу ЕС, его финансовым рынкам и услугам», говорится в заявлении ЕК.

Источники Reuters утверждают, что речь идет о мерах в отношении российского госдолга, который уже находится под американскими санкциями. Инвесторам США запрещено покупать бумаги на первичном рынке — то есть при размещении Минфином. При этом операции на вторичных, биржевых торгах остаются вне запрета.

Акции Сбера, накануне рухнувшие рекордно с 2008 года и начавшие вторник падением еще на 10%, на новостях о санкциях развернулись: на 16.36 мск они дорожают на 1,91%, до 204,83 рубля за штуку.

Бумаги ВТБ прибавляют 2,83%, хотя утром падали на 9,7%.

Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель объявил о созыве в Париже во вторник вечером неформальной встречи министров иностранных дел ЕС для принятия решения по санкциям против России. Боррель отказался комментировать возможный объем санкций, заявив лишь, что речь не идет о «полномасштабном вторжении России на территорию Украины».