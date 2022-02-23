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Джон Карпентер готов возродить «Нечто»: «Есть еще история»

Джон Карпентер готов возродить «Нечто»: «Есть еще история»

В 1982 году Джон Карпентер снял фильм «Нечто», главную роль в котором сыграл Курт Рассел. Ленту в штыки приняли как критики, так и продюсеры по результатам кассовых сборов. Но потом все изменилось.

Джон Карпентер в недавнем интервью признался, что сегодня его бы очень заинтересовало предложение снять продолжение или перезапуск фильмов «Нечто» и «Князь тьмы». Пока Карпентер более склонен к прямому продолжению.

«Я вижу многое в этой идее. Но никогда не знаешь наверняка, что в этом бизнесе было бы интересно возродить.
Я просто думаю, что есть еще одна история, которую можно рассказать. Были некоторые дискуссии о «Нечто». Насколько нам известно, оба главных героя — Чайлдс [Кит Дэвид] и Макриди [Курт Рассел] — все еще живы. Они были живы в конце «Нечто»», — рассказал режиссер порталу ComicBook.

23 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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