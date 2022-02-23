Джон Карпентер готов возродить «Нечто»: «Есть еще история»

В 1982 году Джон Карпентер снял фильм «Нечто», главную роль в котором сыграл Курт Рассел. Ленту в штыки приняли как критики, так и продюсеры по результатам кассовых сборов. Но потом все изменилось.

С годами фильм «распробовали», в результате чего он получил культовый статус. Кровавый и мрачный боди-хоррор может воскресить его создатель.

Джон Карпентер в недавнем интервью признался, что сегодня его бы очень заинтересовало предложение снять продолжение или перезапуск фильмов «Нечто» и «Князь тьмы». Пока Карпентер более склонен к прямому продолжению.