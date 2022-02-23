Bloomberg: российские миллиардеры уже обеднели на $32 млрд на фоне украинского кризиса

Состояние 23 богатейших бизнесменов России сократилось на 32 миллиарда долларов из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, где анализируются сведения о стоимости активов 500 богатейших людей планеты, наибольшие потери понёс Геннадий Тимченко, член совета директоров «Сибура» и «Новатэка». Его состояние в 2022 году, по данным агентства, сократилось почти на треть до 16 миллиардов долларов.

Накануне санкции против Тимченко, которого называют другом президента Путина, ввела Великобритания: ему запретили въезд в страну и заморозили его британские активы.

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон с начала года потерял более шести миллиардов долларов, а президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов – три с половиной миллиарда.

Согласно списку российских миллиардеров, в котором 23 человека, чистая стоимость их активов в настоящее время составляет 343 миллиарда долларов, тогда как в начале года этот показатель был равен 375 миллиардам долларов.

Санкции в отношении России в связи с признанием Москвой независимости сепаратистских республик Донбасса могут стать причиной еще большего сокращения состояния российских миллиардеров, отметил Bloomberg.

21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости «ДНР» и «ЛНР», а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. После этого США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония и Австралия ввели санкции против России. В «чёрный список» США попали ряд банков, а также дети российских чиновников. Ограничения ЕС коснулись 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за призыв к Путину признать независимость «ЛНР» и «ДНР», а также 27 юридических и физических лиц, в том числе банков.