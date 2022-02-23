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Блинкен отменил встречу с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как передает Reuters, Блинкен сообщил об отмене встречи во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По его словам, встреча, запланированная на 24 февраля, должна была состояться при условии «отказа России от вторжения на Украину».

«Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно дала понять, что полностью отказывается от дипломатии, в проведении этой встречи в настоящее время нет смысла», — подчеркнул госсекретарь, добавив, что направил Лаврову письмо с уведомлением о своем решении.

По его словам, решение принималось «после обсуждения с партнерами Вашингтона».

23 февраля, 2022 | Tags: | Category: Новости, Россия, США, Украина
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