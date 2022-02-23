Актуальность фильма «Бункер» сейчас

Сейчас, когда Россия атакует Украину, и Путина гласно или негласно поддерживает все население этой северной недоимперии, я очень рекомендую посмотреть этот знаменитый фильм.

Да, конечно же я про «Бункер» 2004 года режиссера Оливера Хиршбигейля.

Это потрясающий и предельно правдивый фильм о последних днях Гитлера и его окружения в бункере Рейхсканцелярии. В основе — документальные воспоминания лично стенографистки Гитлера.

Это фильм не про фашизм, как может показаться. Это фильм про то, как безумные сумасшедшие популисты без образования , верящие в «рептилоидов», «последнего сенсея Шамбалы» и другую околоарийскую муть добрались к власти, грабили страну, как им хотелось. Убивали инакомыслящих, устроили Мировую войну и до последней минуты жизни не изменили своих мыслей.

Потому что мысли их были посредственны. А сами они уже давно выжили их ума.

Это фильм о том, когда эффект Даннинга Крюгега на годы захватывает целую нацию и сжигает ее изнутри.

Здесь у вас возникнет прямая ассоциация с тем, что сегодня происходит в Кремле.

Придет на ум не только ассоциация с 86% (мем про поддержку режима власти в РФ), но и отчасти с нашим «Мудрим нарідом». И многое другое.

Этот фильм для тех, кто сейчас настроен на серьезное кино, а не на «Не смотри наверх».

К сожалению он настолько широко использовался в мемах, что его оригинальная сути практически заглушилась, что очень жаль.

А в действительности главная мысль фильма — в ответственности за последствия решений всей нации.

Россия будет вся отвечать за свои действия. Не только взрослые, но и дети, которые там растут. Это и клеймо на всю жизнь, и лишения и беды, которые еще по-настоящему не сыпались на россиян.

Но бумеранг уже летит, и фильм «Бункер» Оливера Хиршбигейля отлично показывает в деталях, как он попадает в голову.

Для меня работа 10/10 по рейтингу.

Виталий Рождаев