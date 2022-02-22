Во Франции вооружатся самоходной гаубицей нового поколения

Французская компания Nexter получила контракт Главного управления вооружений на разработку нового поколения самоходной гаубицы Cаesar. Она будет называться Cаesar 6X6 Mk II и получит бронированную кабину с улучшенной баллистической и противоминной защитой, дизельный двигатель мощностью 460 лошадиных сил, новую автоматическую коробку передач и шасси.

На вооружении французской армии с семидесятых стоят самоходные 155-миллиметровые гаубицы AUF1 на гусеничном шасси. Военные изначально планировали к 2030 году заменить их на Caesar, колесные самоходные артиллерийские установки от Nexter.

Caesar с колесной формулой шесть на шесть в боевом состоянии весит менее 18 тонн. Длина гаубицы — 10 метров, а ширина — 2,55 метра. Она рассчитана на экипаж из четырех-пяти человек. У Caesar также есть версия с колесной формулой восемь на восемь. Ее боевая масса — 32 тонны, длина — 12,3 метра, ширина —3,1 метра. Для сравнения, масса AUF1 — от 41,9 до 43,5 тонн, длина — 10,2 метра, а ширина — 3,15 метра.

Габариты и масса Caesar позволяют перевозить ее на транспортниках C-130 Hercules, A-400, Ил-76 и C-17. Гаубица без подзаправки проезжает до 600 километров и может разгоняться до 100 километров в час. Она оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 240 лошадиных сил.

Nexter 19 февраля объявила, что заключила с французским Главным управлением вооружений контрат на разработку нового поколения Cаesar — Cаesar 6X6 Mk II. Он рассчитан на четыре года, по истечении которых самоходная гаубица пойдет в производство.

Получается, в 2024 году у французских военных будет два пути: пустить в производство 109 Cаesar 6X6 Mk II или построить только 33 гаубицы нового поколения, но модернизировать 76 Cаesar, которые уже стоят на вооружении. Так или иначе, к 2031 году французские военные должны получить 109 Cаesar 6X6 Mk II.

Mk II сохранит основную конфигурацию артиллерийской системы на колесном шасси с формулой шесть на шесть. Но гаубица получит бронированную кабину с улучшенной баллистической и противоминной защиты, а также дизельный двигатель мощностью 460 лошадиных сил, новую автоматическую коробку передач и шасси. К тому же, на нее установят последнюю версию программного обеспечения системы управления огнем и возможность интеграции радиостанции Contact.