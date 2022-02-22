«В руку вложили пистолет»: в смерти звезды «Ходячих мертвецов» появились странности

31-летний актер пропал 23 января, а несколько дней спустя его тело нашли в машине. Полиция штата Джорджия расследовала смерть Моусли, предполагая, что он наложил на себя руки, однако к концу февраля в непростом деле появились новые подробности.
«У него были запланированы съемки на тот понедельник, но он на них не пришел. Моусес никогда бы так не поступил! Он был убит!»
В семье Моусли твердят, что в ходе расследования трагической гибели звезды «Ходячих мертвецов» полиция нашла слишком много странностей.
«Моусес слишком “слабо” держал пистолет, как будто другой человек вложил его ему в руку постфактум. Он мог быть похищен и убит», — сообщают о наблюдениях семьи актера в DailyMail.
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