«В руку вложили пистолет»: в смерти звезды «Ходячих мертвецов» появились странности

31-летний актер пропал 23 января, а несколько дней спустя его тело нашли в машине. Полиция штата Джорджия расследовала смерть Моусли, предполагая, что он наложил на себя руки, однако к концу февраля в непростом деле появились новые подробности.

Сестра Моусеса Тирея Кимбро в беседе с TMZ заявила, что ее брат слишком любил жизнь, чтобы самолично с нею покончить:

«У него были запланированы съемки на тот понедельник, но он на них не пришел. Моусес никогда бы так не поступил! Он был убит!»

В семье Моусли твердят, что в ходе расследования трагической гибели звезды «Ходячих мертвецов» полиция нашла слишком много странностей.