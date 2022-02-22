«Танки и военные в Донбассе — это начало вторжения»: Британия готова «ударить» по РФ новыми санкциями

Британские власти рассматривают передвижение войск РФ и тяжелой бронетехники рядом с Донбассом как начало вторжения в Украину. С таким заявлением выступил глава минздрава королевства Саджид Джавид.

По его словам, события в последние часы указывают на то, что президент РФ Владимир Путин принял решение «нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины». Лондон считает это «совершенно неприемлемым», передает телеканал Sky News.

Джавид также призвал Москву «вернуться за стол переговоров» и добиваться снижения напряженности путем дипломатии.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл подробности новых ограничительных мер против РФ. Они затронут причастных к «военному вторжению» на Украину и нанесут тяжелый удар по экономике России, сказал глава правительства.