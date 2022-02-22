Как покупать товары на Амазон быстро и безопасно » США вводят санкции против суверенного долга России и дадут еще оружие Украине США вводят санкции против суверенного долга России и дадут еще оружие Украине Президент США Джо Байден на брифинге в Вашингтоне, посвященном ситуации вокруг Украины, заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против суверенного долга Российской Федерации. Также под американские санкции попадает банк «Роспромсвязь», обслуживающий российские военные структуры. Кроме того, Байден заявил, что в ближайшее время будут объявлены представители российского руководства, попадающие под персональные санкции. Президент Байден, выступая в Белом доме, заявил, что Путин «странным образом» признал независимость двух регионов, которые, как считает российский лидер, больше не принадлежат Украине. «Что дает (Путину) право объявить так называемыми государствами территории, принадлежащие соседу?» — спросил Джо Байден, назвавший этот шаг вопиющим нарушением международного права. По словам американского президента, Путин готовит предлог для того, чтобы пойти дальше и захватить силой украинские территории. «Это начало российского вторжения в Украину», — сказал Байден, имея в виду выступление Путина по телевидению в понедельник и решение Совета Федерации направить войска в Донбасс. Президент США сказал также, что Вашингтон будет тесно сотрудничать с Берлином, чтобы «Северный поток-2» не начал работать. Россия заплатит еще более высокую цену, включая более жесткие санкции, если продолжит свою агрессию, заверил Байден. При этом он заверил, что осознает негативное влияние антироссийских санкций на американский бизнес, и пообещал, что Белый дом пытается максимально точечно нанести урон российской экономике, защищая при этом интересы американских компаний.