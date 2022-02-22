Совет Федерации официально разрешил Путину использовать армию против Украины

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Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента Владимира Путина и разрешил использовать вооруженные силы России за рубежом. Это связано с признанием сепаратистов ДНР и ЛНР, о котором накануне объявил Путин. О том, что в Совет Федерации поступило обращение Путина об использовании российской армии за рубежом, стало буквально за несколько минут до голосования. Ранее сообщалось, что вечером во вторник нижняя палата парламента соберется на закрытое заседание. Затем это заседание решили сделать открытым и показали на сайте Совета Федерации. Об обращении Путина сообщила спикер Валентина Матвиенко. Потом перед сенаторами выступил депутат Госдумы Николай Панков (бывший замминистра обороны), которого своим официальным представителем назначил Путин. Затем сенатор Андрей Клишас, возглавляющий комитет по конституционному законодательству, уточнил, что обращение об использовании вооруженных сил за рубежом поступило во вторник, 22 февраля. Оно связано с решениями, принятыми накануне.