Росію можуть позбавити членства в ЄБРР

Україна ініціює виключення РФ із членства в Європейському банку реконструкції та розвитку через визнання нею незаконних утворень в ОРДЛО.

По це повідомив заступник директора Ради директорів ЄБРР від України Артем Шевальов.

«На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання «суверенітету» терористичних угрупувань «ДНР/ЛНР» невідкладно порушую перед Радою директорів та Радою керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку питання про негайну зупинку членства Росії у ЄБРР відповідно до статей 8.3 та 38.1 Угоди про заснування Банку», — написав він.

Шевальов зазначив, що наразі є всі підстави розраховувати на серйозну підтримку інших акціонерів ЄБРР у цьому питанні.

ЄБРР є найбільшим інституційним кредитором в Україні, який на сьогодні інвестував у державний, приватний, муніципальний сектори 15,3 млрд євро в рамках 505 проєктів.

На сьогодні Україна реалізовує проєкти ЄБРР на 1,7 млрд євро.

21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР» та договори про дружбу та взаємодопомогу Росії з цими «республіками».

Президент США Джо Байден запровадив санкції, які забороняють американським громадянам і компаніям інвестиції, торгівлю та фінансування ОРДЛО.