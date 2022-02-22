Путин выставил Украине ультиматум

Путин признал выставил Украине ультиматум, после которого планирует начать военные действия. При этом он открыто объявил о фактической оккупации украинского Донбасса российскими войсками. Президент России Владимир Путин поручил ввести российские войска на территорию Донецкой и Луганской народных республик официально.

В длившемся почти час обращении Путин заявил, что Украина была за счет «исторических территорий» России, которыми слабая советская власть «с барского плеча» удовлетворила «безгранично растущие националистические амбиции на окраинах бывшей империи».

Нынешняя Украина, по словам Путина, превратилась в «колонию с марионеточным режимом», которая «загнана под внешнее управление» и которая неизбежно станет членом НАТО. А это «многократно» увеличивает «опасность внезапного удара» по России, сказал президент.

«Правящая в Киеве верхушка», по словам Путина, пытается «вновь организовать на Донбассе блицкриг», в результате чего ситуация «приобрела критический, острый характер». В связи с этим необходимо « принять уже давно назревшее» решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР, заявил президент. Он добавил, что «уверен»: народ России его поддержит.

Помимо указа о признании, Путин подписал соглашения о дружбе и взаимопомощи и обратился к Федеральному собранию с просьбой незамедлительно их ратифицировать. Совместное заседание комитетов Госдумы по СНГ и международным делам состоится в 9.00 во вторник, а уже в 12.00 документы будут переданы на ратификацию, сообщил глава думского комитета Леонид Слуцкий.

Властям Киеве Путин выставил ультиматум. «Мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае, вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», — заключил президент.