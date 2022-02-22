Документы для оформления родового захоронения Путин выставил Украине ультиматум » Процесс гниения ускоряется Давайте я подведу итог по прессухе в Анчурии главного феодала псевдоимперии. Итак, помимо сплошных лаж в пропаганде по ТВ о «смертоносном наступлении укров» и бегстве миллионов жителей Донбабве, стоит обратить еще внимание на вот что. Полная неадекватность ВСЕГО руководства России. Самый главный инвалид больше похож на деда 80 лет, который в отместку родственникам срет на кухне под стол и носит шапочку из фольги. А еще собирает пустые кулечки в комнате отовсюду, а при попытке их отобрать, пытается это все поджечь. Как-то удивительно, но за 8 лет войны с Россией, ее руководство просто замкнулось само в себе и оторвалось не только от реальности, но и получило дельменцию. Абсолютно безмозглые злые и жадные старики, у которых уже забрали все годы активной жизни. Которые черпают новости из газет «СПИД-Инфо» и «Черная сотня», верят уже искренне в «план Аллана Даллеса», а также в рептилоидов и мировое правительство. Почему это произошло? Ответ у Макиавелли — «Абсолютная власть развращает абсолютно», а на старости это как приключения алкашей вокруг 1115 бутылки водки. Цикл, спираль падения вниз. Важно, что и их помощники, такие как Сурков, такие же уже неадекваты, верящие в феодализм и «последнего сенсэя Шамбалы», ну и разную другую муть. Я это к чему. СССР в значительной степени развалили не санкции, а развалили вот эти вот все руководители. Причем стартовые позиции у СССР были лучше после Второй Мировой войны — он ограбил пол-Европы и вывез от туда все стратегическое оборудование, инженеров, ценное сырье и технику. Но не помогло — все закончилось геронтократией, выроджением и распадом. Именно это после выступления Путина я наблюдаю и сейчас. Вся, без исключения, власть Кремля, включая Путина, гнилая изнутри. Она гните с высокой скоростью после уничтожения какой бы то ни было оппозиции, после информационной изоляции себя и общества от мира. Да — они цепляются за попытки расширить свою карманную империю, пугают весь мир ядерным оружием, энергетическим коллапсом, но вертикаль-то сгнила уже, мозгов нет. Даже пропаганда вырождается в методички времен 1937 года. И это в современном мире, где любая информация на расстоянии вытянутой руки. Корни вырождения из Кремля уже давно проникли в общество — Россия с колоссальной скоростью падает в пропасть, из которой выберется только может быть лет через 40-50. А может и нет, может — просто рассыпется на осколки, ведь вырождение понижает уровень коммуникации не только с внешним миром, но и внутри этого лоскутного одеяла. Я уже писал, что с 2014 года контроль регионов РФ центром постоянно ослабевает. Сейчас попытка конфронтации со всем цивилизованным миром приведет к еще большему ослаблению внутренних связей. Политических, экономических. Затем — виток закручивания гаек, взрыв, депрессия, вымирание текущей власти и печальный конец всей эпохи путинистов. И отскок России в развитии на десятилетия назад. Они гниют. Война, ковид и конфронтация ускоряет этот процесс. Ну, а нам бы пока — укрепить армию, усилить прозападные позиции и подождать. И стать более ответственными за свое будущее и своих детей на фоне постоянной агрессии соседа. Рано или поздно они исчезнут — даже маленькие страны Балтии победили СССР.

Нам же свою нацию — еще строить. Виталий Рождаев